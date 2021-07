tmw Roma, è atterrato il primo acquisto dell'era Mourinho: Rui Patricio a Fiumicino

Il calciomercato della Roma parte da Rui Patricio: l'estremo difensore portoghese è atterrato a Fiumicino, aeroporto romano, per sottoporsi alle visite mediche che lo renderanno ufficialmente un nuovo rinforzo per la squadra di Josè Mourinho. Ora il portiere lusitano si dirigerà a Villa Stuart, per poi andare a Trigoria, dove lo attende la sua nuova squadra.