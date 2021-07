tmw Roma, per Xhaka c'è da lavorare: distanza con l'Arsenal sulle cifre

Mentre Roma aspetta José Mourinho, atteso nel primo pomeriggio a Ciampino, la società giallorossa deve ancora lavorare per regalare allo Special One il primo rinforzo sul mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, c’è ancora distanza con l’Arsenal per Granit Xhaka, il cui agente è stato in Italia negli ultimi giorni. Al momento, il club inglese chiede 20 milioni di euro, subito; la Roma, invece, ne mette sul piatto 12 più bonus.