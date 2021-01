tmw Roma, un baby colpo dalla Svezia: in arrivo Tahirovic, anticipato il Benfica

La Roma continua a pensare al futuro ed è vicinissima a chiudere per un altro baby colpo. Secondo le ultime raccolte da TMW la società giallorossa è in chiusura per Benjamin Tahirovic, promettente centrocampista offensivo classe 2003. Sullo svedese di proprietà del Vasalund erano già puntati i radar di tanti top club europei, su tutti quelli del Benfica, ma la Roma pare oramai aver sbaragliato la concorrenza e chiuso per il suo arrivo.