Ufficiale Niente ritorno in Italia per Tahirovic: il centrocampista giocherà nel Brondby

vedi letture

Alla fine niente ritorno in Italia per Benjamin Tahirovic. L'ex calciatore della Roma, accostato nelle scorse settimane all'Udinese, ha scelto la Danimarca diventando un nuovo giocatore del Brondy. Questo il comunicato ufficiale:

"Il Brøndby IF ha firmato un accordo con il 21enne Benjamin Tahirovic fino all'estate del 2028, che si trasferirà al Vestegnen dall'AFC Ajax, club storico dei Paesi Bassi, con effetto immediato. Il centrocampista è passato all'AFC Ajax nell'estate del 2023 dall'AS Roma, club italiano, e da allora ha giocato 39 partite per il club tradizionale olandese. Ha inoltre disputato diverse partite della nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina, con la quale ha debuttato poco dopo il suo ventesimo compleanno e che da allora ha rappresentato 14 volte.

Il direttore sportivo Benjamin Schmedes dice di Tahirovic: 'Sono molto contento che abbiamo portato Benjamin Tahirovic al Brondby IF. È un centrocampista centrale che, in relazione al suo fisico, possiede una tecnica incredibilmente buona con la palla, ed è anche un calciatore che ha giocato con i grandi nomi in Europa come la Roma e l'Ajax. Inoltre, arriva al club con esperienza internazionale dalla nazionale della Bosnia-Erzegovina. È ancora giovane, ma ha un sacco di qualità in lui già, e quindi ha ancora l'opportunità di crescere ulteriormente qui'. Tahirovic si unirà alla squadra durante il ritiro in Portogallo nei prossimi giorni".