tmw Salernitana, nome nuovo: il futuro presidente può essere Guglielmo Manzo

Possibile svolta societaria per la Salernitana. Secondo quanto raccolto da TMW, tra i nomi in lizza per rilevare la presidenza della società (di cui Lotito deve cedere il controllo entro il 25 giugno) vi è quello di Guglielmo Manzo. Direttore generale nonché tra i proprietari dell’Arezzo, originario di Salerno: da capire se possa essere lui il trustee a cui affidare la gestione della società, la soluzione che al momento (anche per i tempi risicati) sembra la più quotata.