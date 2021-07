tmw Salernitana, torna Pawel Jaroszynski: giovedì le visite mediche. I dettagli dell'accordo

vedi letture

Pawel Jaroszynski è prossimo a vestire la maglia della Salernitana per la terza volta. L'esterno polacco, in partenza dalla Polonia, sarà a Salerno nella giornata di giovedì per le visite mediche e poi si aggregherà ai suoi compagni per Cascia. Rinnoverà il suo contratto con il Genoa ma poi passerà alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di qualche condizione, che sarà però semplice poi da raggiungere (potrebbe scattare alla prima presenza nella nuova stagione di serie A con i granata). Tuttò cio per non gravare sul bilancio della società. Genoa e Salernitana quindi nelle prossime ore si siederanno a tavolo per trovare il miglior accordo per tutte le parti in causa.