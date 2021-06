tmw Sensi stringe i denti ma il recupero è difficile: il punto sull'infortunio e sulla sostituzione

Mentre al Dall'Ara di Bologna l'Italia sta per giocare contro la Repubblica Ceca, Stefano Sensi è rimasto a Coverciano per terapie e per provare a valutare se riuscirà a recuperare. Esami per il centrocampista dell'Inter, convocato al posto di Stefano Pessina nell'ultimo giorno della lista ma infortunatosi ieri: il giocatore proverà a recuperare ma si tratterebbe di un piccolo stiramento agli adduttori che ne mette più che in dubbio la presenza. Per arrivare alla sostituzione del giocatore, poi, la Federazione dovrà comunicare la nuova lista alla Uefa da cui dovrà arrivare l'ok e inoltre c'è tempo fino al 10 giugno. Possibile che, dopo la gara di stasera, Mancini ne parli in conferenza per chiarire la questione.