tmw Shakthar Donetsk, si lavora per Ferrari del Sassuolo

Non solo Marlon, obiettivo caldo e concreto. Lo Shakhtar di Roberto De Zerbi si muove anche su un altro calciatore del Sassuolo. Si tratta del difensore Gianmarco Ferrari, prima scelta per il reparto arretrato. Contatti in corso. De Zerbi guarda in casa Sassuolo, Ferrari è più di un’idea...