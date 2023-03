tmw Simeone: "Il Napoli mi ha dato la possibilità di arrivare in Champions. Ora voglio di più"

La Val di Sole e il Trentino sono presenti oggi alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e, come di consueto, si è tenuto l'incontro con la stampa, alla presenza anche dei due attaccanti del Napoli Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Come già in passato è stata una sorta di tappa di avvicinamento al ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito le dichiarazioni dei due azzurri presenti all'evento.

Si parte dal sogno Champions League, con la qualificazioni ai quarti di finale ottenuta ieri. Comincia Giacomo Raspadori: "E' un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi e questo è l'entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite".

Stesso tema per Giovanni Simeone: "Bisogna sempre alimentare questo sogno. E' da piccolo che volevo arrivare fin qua e ora mi godo il momento. Per me è un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più perché mi alleno sempre per migliorare e arrivare sempre più avanti".

Avete mai parlato del ritiro di Dimaro con i compagni? Raspadori: "Sì, abbiamo avuto feedback positivi, siamo felici di poter partecipare a questo ritiro e siamo sicuri che ci troveremo alla grande perché l'esperienza dei nostri compagni ci ha riportato questo. Ci fidiamo di ciò che ci dicono e avremo modo anche noi poi di dare feedback positivi".

Stessa domanda per Simeone: "Siamo contenti di poter fare quest'esperienza nuova e ovviamente poter raccontare poi le stesse cose che hanno raccontato a noi".

Che sogno possiamo pensare di fare? Risponde prima Simeone: "I sogni bisogna alimentarli ogni giorno. Ho sempre sognato di arrivare in Champions League, mi hanno dato la grande possibilità di farlo col Napoli e ora voglio di più".

Palla a Raspadori per la medesima domanda: "Sono d'accordo con Gio perché la nostra forza è di pensare giorno dopo giorno e alimentare questa voglia di fare sempre di più. E' così che stiamo portando a casa i risultati. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con lo stesso entusiasmo".