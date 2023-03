tmw Sissoko: "Juve, giocare con -15 non è facile. Rabiot uomo simbolo per Allegri"

L'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko, nel corso dell'intervista concessa a TMW, parla così della stagione dei bianconeri: "Sta facendo bene malgrado un inizio difficile. Tutti i problemi avuti dalla società hanno dimostrato che i giocatori hanno carattere. L'uomo simbolo ora è Rabiot, tornato con molta fiducia dal Mondiale. È molto importante per Allegri".

Quanto pesa invece la penalizzazione di 15 punti?

"Difficile dirlo, speriamo che possa tornare ad essere la Juventus di prima, con una buona immagine. Giocare con 15 punti di penalizzazione non è facile, devi pensare a più cose, c'è più pressione... Ci sono tanti problemi, ma i calciatori vogliono far bene per quello che la Juventus rappresenta. Spero raggiunga gli obiettivi prefissati".

