tmw SPAL, Marino: "Punteggio pesante, il 4-0 non ci stava. Sfidare la Juve porta entusiasmo"

Pasquale Marino, allenatore della SPAL, commenta il poker subito dalla Juventus in Coppa Italia: "Diciamo che il terzo e il quarto gol non ci stavamo, il 3-0 è arrivato nel nostro momento migliore. C'è dispiacere per questo, ma l'obiettivo nostro è il campionato. Sapevamo che era una missione difficilissima, e così è stato. Diciamo che il punteggio è stato pesante per la prestazione fatta".

Cosa prende di buono da questa partita?

"Una crescita generale dei ragazzi, da Moro che è entrato bene a Seck che ha fatto un'ottima gara. Ha ripreso a fare qualche minuto anche Viviani. Non potevamo farci illusioni, abbiamo già fatto tanto ad arrivare fin qui ed è stata una esperienza di crescita. Affrontare una delle migliori squadre al mondo fa sempre piacere, abbiamo cercato di giocare contro un avversario veramente forte. Ci sono state un po' di opportunità per riaprirla, però il 3-0 ha chiuso tutto".

Un po' di rammarico per non essere riusciti a segnare un gol allo Stadium.

"Ci sono state delle situazioni che potevano essere capitalizzate meglio, ma è inutile recriminare viste le tantissime occasioni della Juve. Ora abbiamo l'opportunità di concentrarci sul nostro lavoro e sul nostro campionato".

Per il campionato una partita come questa quante energie porta via?

"Non deve portare via niente, sono partite che tutti vorrebbero fare. Soprattutto per chi gioca in B sfidare la Juve dà entusiasmo. Abbiamo atleti seri che si sanno gestire e arriveremo domenica al top, queste partite danno solo entusiasmo al di là del risultato e sono fiducioso".