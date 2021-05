tmw Spezia, algoritmi e uomini scouting: gli scenari per il dopo Meluso

Dopo l’addio di Mauro Meluso allo Spezia, il club ligure si rifà il look in vista della prossima stagione. A gestire il calciomercato saranno gli uomini della proprietà americana facendo uso di alcuni algoritmi e di dati specifici utili ad avere un quadro completo dei calciatori scelti. Probabilmente verrà rinforzata l’area scouting con l’arrivo di un dirigente, da non escludere che possa trattarsi di Pecini della Sampdoria. In ogni caso l’ultima parola sul mercato spetterà sempre alla proprietà. Analisi dei dati, scouting e tanta tecnologia. Lo Spezia del dopo Meluso si prepara al futuro. Con la proprietà sempre più presente nelle decisioni sul mercato…