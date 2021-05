tmw Spezia, Meluso: "Mi auguro che Italiano resti con noi. Siamo in fase di programmazione"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il Direttore Generale dell'area tecnica dello Spezia Mauro Meluso ha parlato di Vincenzo Italiano e del suo futuro: "Ascolteremo la proprietà quando vorrà per capire obiettivi e programmi. Mi auguro che anche Italiano possa rimanere ancora con noi. Ci siamo trovati bene. Siamo in una fase di programmazione. Con il mister ne abbiamo anche parlato: è molto affezionato alla piazza, Ascolterà i programmi societari e poi agirà di conseguenza. È tutto in fase embrionale. Come il mister anche io aspetto di ascoltare i programmi della nuova proprietà e capire volontà e ambizioni. In funzione dall’anno prossimo lo Spezia deve alzare l’asticella. Quest’anno è stata raggiunta una salvezza insperata, bisogna puntare a qualcosa di più e ciò significa avere voglia di rinnovarsi ed essere ambiziosi. Anche se nell’immediato nessun investimento garantirebbe una salvezza tranquilla".

