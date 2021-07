tmw Spezia, Vignali: "Thiago Motta sa cosa vuole. Che fatica la sveglia presto!"

Dal ritiro dello Spezia a Prato allo Stelvio, il difensore dello Spezia, Luca Vignali , ha parlato delle prime sensazioni per l'inizio della nuova stagione: "Sono al sesto ritiro con la maglia dello Spezia - esordisce il classe '96 - perché l'anno scorso abbiamo saltato a causa del Covid. Fortunatamente abbiamo concluso la stagione con la promozione e poi ci siamo salvati in Serie A. Ogni volta è una bella emozione iniziare la stagione in ritiro con i miei compagni".

Come stanno andando i primi giorni?

"Sono sempre i giorni più faticosi, perché bisogna riprendere il ritmo ma stiamo spingendo forte e ci stiamo adattando bene".

Chi è il tuo compagno di stanza?

"Elio Capradossi, abbiamo un bellissimo rapporto, siamo alla quarta stagione insieme ed è bello condividere con lui anche il tempo fuori dal campo. Un suo difetto? Ogni tanto mette un po' troppa musica ma mi piace, non lo trovo un difetto. Magari lo è per le camere affianco (ride, ndr)".

Qual è l'incubo per voi calciatori in questa fase di ritiro?

"La sveglia al mattino, è la cosa che ci dà più fastidio. Al mattino siamo abituati a rilassarci un po' durante l'estate, quindi riprendere e svegliarsi presto per fare colazione e allenamento è la cosa più fastidiosa, ma lo facciamo volentieri. Per l'allenamento la cosa fastidiosa è la corsa, ma sappiamo che è fondamentale per tenere alti i ritmi durante le partite. Lo facciamo e cerchiamo sempre di avere il sorriso".

Che impressione ti ha fatto Thiago Motta?

"Mi sembra una persona che sa cosa vuole e che ha tanta voglia di dimostrare. Subito ci ha iniziato ad allenare con tanti possessi palla e torelli, che racchiudono il suo credo calcistico. Oggi ha iniziato a parlare di riconquistare la palla, che sarà uno dei punti importanti per il suo gioco. Siamo molto contenti".

Un messaggio per i tifosi?

"Ai tifosi dello Spezia auguro di gioire insieme a noi ancora un altro anno. Noi daremo il massimo e spero che possano tornare a sostenerci allo stadio, per poter esultare insieme quando vinceremo".