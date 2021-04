tmw Supryaga può lasciare la Dinamo Kiev e sbarcare in Serie A: ora è diventato un affare

La scorsa estate Walter Sabatini e Riccardo Bigon arrivarono fino a 10 milioni di euro per provare a prendere Vladyslav Supryaga dalla Dinamo Kiev. Che però fece muro: niente di fatto, la richiesta era di 15 e non uno di meno. Una lunga trattativa ma il club ucraino non abbasso le pretese. Adesso la storia sembra cambiata. Al Dnipro era riferimento avanzato di una squadra dinamica, rapida. Alla Dinamo Kiev, invece, Lucescu preferisce giocare sulle ali con Artem Besedin come centravanti di movimento.

Il prezzo si abbassa Meno minuti significa anche prezzo più basso. Quel che arriva dall'Ucraina a Tuttomercatoweb.com è che il prezzo di quello che è di fatto il riferimento e capitano dell'Under 21, pronto per sbarcare da protagonista anche in Nazionale, è destinato ad abbassarsi in modo sostanzioso. Il futuro in Italia sarebbe al momento la corsia preferenziale per lo stesso giocatore. Che il Bologna e Sabatini siano intenzionati a tornarci sopra? O che, magari, adesso possa diventare un'opportunità anche per altri club di Serie A che nel corso dei mesi hanno continuato a studiarlo?