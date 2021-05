tmw Torino, crescono le quotazioni di Juric. Il Verona cerca di resistere

vedi letture

Il Torino sta facendo valutazioni per la prossima stagione. Nelle ultime ore i granata hanno chiesto informazioni per Ivan Juric, sotto contratto con il Verona. Gli scaligeri non vorrebbero perdere il tecnico, se non per una big del nostro campionato, ma Cairo pare avere fatto un passo decisivo. Juric è un nome per l'Atalanta nella (peregrina) ipotesi di un addio di Gasperini, ma la situazione è ancora abbastanza lontana dalla definizione.