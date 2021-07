tmw Torino, preso l'attaccante classe 2000 Warming. Ha già svolto le visite mediche

Dopo Etrit Berisha, il Torino è vicinissimo a concludere la seconda operazione in entrata. Si tratta dell'attaccante danese Magnus Warming, che ha già conosciuto il tecnico Juric, i nuovi compagni e in mattinata ha fatto visita al Filadelfia. Per l'attaccante del Lyngby, classe 2000, si attende soltanto l'ufficialità. Il trasferimento sarà a titolo definitivo