tmw Torino, primo allenamento dell'era Juric. Il tecnico è già al Filadelfia. Poi Zaza e Baselli

Oggi alle 08:28 Serie A di fonte Emanuele Pastorella di @BargelliniLuca

Giornata di primo allenamento per il nuovo Torino targato Ivan Juric: Al Filadelfia è proprio il tecnico ex Hellas Verona ad arrivare fra i primi. In contemporanea anche Simone Zaza e Daniele Baselli.

