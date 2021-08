tmw Torino, quale futuro ora per Belotti? Il club punta a cederlo ora, il capitano vuole restare

L'Inter ha scelto Joaquin Correa per completare il reparto: l'argentino ha vinto il ballottaggio con Andrea Belotti, entrato prepotentemente in corsa nella notte tra lunedì e martedì. Decisivo per far pendere l'ago della bilancia in favore del Tucu la modalità del trasferimento, con la Lazio che ha concesso il pagamento frazionato, con la rata iniziale di 5 milioni di euro pari al prestito oneroso, cifra che permetterebbe ai nerazzurri di poter operare in questi ultimi giorni. Al contrario della richiesta di Urbano Cairo di oltre15 milioni, tutti, maledetti e subito. Ma che avrebbero intaccato nell'immediato le casse nerazzurre in modo più significativo.

Torino che ora si trova in una situazione spinosa col suo capitano e giocatore più importante: cosa fare adesso? Andare avanti insieme, fino a scadenza o cercare un nuovo acquirente? Il tempo è ormai tiranno, all'orizzonte non sembrano esserci soluzioni alla portata: sistemata l'Inter con Correa, la Roma con Abraham, il Milan con Giroud, l'Atlético con Cunha non vi sono opzioni se non eventualmente lo Zenit, ipotesi comunque non presa in considerazione dal giocatore. La volontà di Belotti è stata ed è chiara: rispettare il contratto col Torino, aspettare magari un rinnovo alle giuste condizioni, per intenderci quelle offerte dall'Inter (4 milioni) o eventualmente con una clausola rescissoria questa volta abbordabile. Sarà disposto il Torino ad accontentarlo? Il rischio è che quella del capitano granata possa diventare una telenovela.