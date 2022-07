tmw Torino, Ricci: "Vogliamo fare un bel campionato. Obiettivi? Più gol e più assist"

Il Torino prosegue i lavori a Waidring, ieri c’è stata un’amichevole molto convincente da parte dei granata: la squadra di Ivan Juric, infatti, ha battuto con un netto 3-0 i campioni di Turchia del Trabzonspor. Tra i protagonisti c’è stato anche Samuele Ricci, piazzato in mediana insieme a Lukic e sempre più al centro del progetto Juric. Dal centro sportivo di Waidring, il centrocampista si è concesso ai media presenti e si è presentato in conferenza. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Ricci, sei arrivato e sarà la tua prima stagione dall’inizio: come sta andando?

“Mi sto trovando benissimo, esattamente come quando sono arrivato l’anno scorso. Ho sentito subito la fiducia da parte della società e del mister, oltre a quella dei tifosi, che ci seguono tanto e ovunque. Puntiamo a fare un bel campionato”.

In mediana, al momento, ci sono Lukic e Linetty: come ti stai trovando?

“Ognuno ha il suo modo di giocare, tutti abbiamo i nostri punti forti e quelli deboli. Ma l’importante è trovarsi bene dentro e fuori dal campo, entrambi sono ragazzi molto tranquilli. Io penso a fare ciò che mi chiede il mister”.

Hai ricevuto anche la chiamata del ct Mancini negli scorsi mesi.

“E’ stata una bellissima cosa, la convocazione in Nazionale è stata emozionante. Ma ora il primo obiettivo che ho è fare bene con il Toro: voglio crescere qui in granata, se poi arriverà un’altra chance in azzurra ben venga”.

A livello personale, su cosa devi migliorare?

“Sono molto giovane, è normale dover maturare ancora. Ci sono tanti aspetti che mi mancano, il mio obiettivo è migliorare in fase difensiva e diventare più aggressivo: è quello che pretende Juric, io lavoro in questa direzione. E anche a livello realizzativo posso fare molto di più, per un centrocampista è importantissima la fase d’inserimento cercando gol e assist”.