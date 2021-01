tmw Torino-Rugani: distanza sulle cifre. Domani nuovo contatto, gli aggiornamenti

Il Torino ha individuato in Daniele Rugani il profilo giusto per la difesa. C’è il gradimento totale di Davide Nicola. Ma i contatti delle ultime ore non sono stati proficui. I granata per prelevare il giocatore della Juventus e in prestito al Rennes dovrebbero sborsare circa 1 milione e mezzo. Dunque si registra una frenata nonostante il via libera totale della Juventus. Situazione in evoluzione, domani nuovo aggiornamento tra le parti. Ma per Rugani si muove anche il mercato in Inghilterra. Domani giornata chiave, ma al momento non ci sono i numeri. Il Toro resta vigile. E Rugani attende...