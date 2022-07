tmw Torino sempre in corsa per Mady Camara: nuovo assalto granata dopo il week end

Torino sempre in corsa per Mady Camara. Dopo il week end, secondo quanto raccolto da TMW, ci sarà un nuovo assalto granata per il centrocampista classe 1997 dell'Olympiacos. Anche Valencia e Olympique Marsiglia sono molto interessate al guineano.