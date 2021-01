tmw Torino, Vagnati: "C'era un rigore per noi. Rinnovo Belotti? Non è il momento di parlarne"

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato all'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Baselli è il primo acquisto per il centrocampo, ne abbiamo bisogno. Poi proveremo a fare il massimo. C'era un rigore chiaro per noi, a Benevento ci hanno dato un rigore meno chiaro di questo. Ma siamo fiduciosi, c'è un atteggiamento giusto e ci tireremo fuori. Mercato? Vediamo cosa succede negli ultimi giorni. Per Sanabria risolviamo tutto, era impossibile averlo già per la Fiorentina. Il rinnovo di Belotti? Non è il momento di parlarne. Edera andrà alla Reggina, per Bonazzoli cerchiamo una soluzione che vada bene a tutti"