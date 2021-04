tmw Tra Calhanoglu e il Milan ora balla mezzo milione. E oltre alla Juve ritorna anche l'Inter

vedi letture

Resta sempre in fase di stallo la questione rinnovo per Hakan Calhanoglu. Il numero 10 è stato uno dei giocatori simbolo dell'anno del Milan, uno dei cardini della formazione di Stefano Pioli. Però l'intesa sul nuovo contratto non è ancora arrivata e per adesso non ci sono segnali in questa direzione. Le ultime, raccolte da Tuttomercatoweb.com, raccontano di una richiesta che adesso è di 4.5 milioni di euro a fronte di una proposta che continua a non discostarsi dai 4.

Le big si informano Mentre in Inghilterra il Chelsea e il Manchester United si sono già informate nelle scorse settimane, è degli scorsi giorni il sondaggio da parte della Juventus. Nessuna trattativa iniziata ma una manifestazione d'interesse per il numero dieci rossonero. E anche l'Inter, che già alla fine del 2020 aveva messo in cantiere dei summit per valutare la possibilità di prendere Calhanoglu, torna a farsi sentire. Chiaro: anche qui nessuna offerta, c'è prima da chiarire la questione societaria con Zhang che al momento ha in agenda l'arrivo per il 17 aprile. Però le big si fanno sentire, mentre la questione rinnovo è distante sempre ora milione tra il turco e il Milan.