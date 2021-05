tmw Trabzonspor, fatta per Bruno Peres e Gervinho: sono in volo per la Turchia

Il Trabzonspor sogna in grande e piazza due colpi importanti. Entrambi dalla Serie A. Sono pronti a decollare in questi istanti Gervinho e Bruno Peres: affari andati a segno per il club turco, i giocatori si stanno imbarcando alla volta di Trebisonda insieme all'intermediario delle operazioni George Gardi, decisivo in entrambe le trattative tra Italia e Turchia.

DOPPIO COLPO Una doppia entrata importante per il club turco che adesso vuole il rilancio in patria. Lo fa partendo dalle fasce, con due giocatori dello spessore di Bruno Peres e Gervinho, presi a parametro zero da Roma e Parma. Tutto pronto per il volo, poi i tifosi del Trabzon preparano già l'accoglienza.