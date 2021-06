tmw Udinese-Gotti, pronto un altro summit per parlare del futuro: i dettagli

Ore di fermento sulle panchine italiane, nel valzer c'è anche l'Udinese. La società ha grande stima di Luca Gotti e viceversa l'allenatore è soddisfatto di quella che è stata la sua esperienza finora. Però le parti si sono parlare e si devono ancora aggiornare, per capire se continuare insieme o no. La società friulana ha in testa anche delle alternative, su tutte Paolo Zanetti del Venezia e poi Rolando Maran. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, in attesa anche del summit del tecnico dei lagunari di oggi, con Gotti l'appuntamento è fissato alla prossima settimana.