tmw Udinese, Jayden Braaf in arrivo dal Manchester City: già fissate le visite mediche

L'Udinese chiude per Jayden Braaf, classe 2002, considerato uno dei più talentuosi e promettenti giovani del calcio europeo. Il ragazzo è in procinto di raggiungere Udine per sostenere le visite mediche. Di nazionalità olandese, Braaf è un esterno di piede destro che ama partire largo a sinistra per poi accentrarsi e puntare l'area di rigore. In forza alle giovanili del Manchester City, partecipa però stabilmente agli allenamenti della prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola.