Un altro talento dall'Italia per il Karagumruk: trattativa avanzata per Baniya del Verona

Il Karagumruk di Francesco Farioli, dove giocano numerosi italiani, da Emiliano Viviano a Fabio Borini, si prepara ad accogliere Rayyan Baniya. Il centrale dell'Hellas Verona ha giocato la stagione in prestito al Mantova: nato a Bologna, doppio passaporto turco, è al momento out per un infortunio ma la società turca ci crede. Per questo il centrale classe 1999 sarebbe vicino al trasferimento al Karagumruk dei tanti italiani, come raccolto da Tuttomercatoweb.com.