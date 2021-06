tmw Verso Italia-Turchia: la prima ipotesi di 11 azzurro. Ovvero quella di Bologna

Inizia alle 18 il lavoro sul campo dell'Italia di Roberto Mancini da Coverciano. Gli azzurri preparano la gara che si giocherà tra 4 giorni all'Olimpico di Roma contro la Turchia, in queste giornate il commissario tecnico e il suo staff hanno provato anche la possibile formazione che giocherà nella Capitale. Saranno tre giorni di test ma la sensazione è che l'undici possa essere esattamente quello provato contro la Repubblica Ceca a Bologna.

DIPENDE DA VERRATTI A centrocampo, dipende da Verratti. Le condizioni del centrocampista del PSG non sono ancora ottimali: sta recuperando, sarà recuperato, ma la sensazione è che difficilmente giocherà dal 1' contro i turchi. Spazio dunque a Locatelli, anche perché Pellegrini è altrettanto in fase finale di recupero dagli acciacchi fisici. Dietro, un solo ballottaggio ma con Spinazzola favorito su Emerson.

UN DUBBIO DAVANTI Berardi o Chiesa? Chiesa o Berardi? Mancini ha scelto Immobile come centravanti e chiaramente Insigne come numero dieci. Per il terzo spot, ovvero per l'esterno destro d'attacco, al momento è avanti l'esterno del Sassuolo, ipotesi già provata contro i cechi. Però con Chiesa siamo al momento sul 51-49%.