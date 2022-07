tmw Visite mediche in corso per Sensi: "Felicissimo, del progetto Monza mi ha convinto tutto"

Visite mediche iniziate per Stefano Sensi, nuovo acquisto del Monza che arriva dall’Inter in prestito per questa stagione. Il centrocampista dopo i test medici firmerà il suo nuovo contratto ed ai cronisti presenti ha così commentato al suo arrivo: “Sono molto felice, molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Cosa mi ha convinto del progetto Monza? Tutto, tutto. Se ho sentito Galliani e Stroppa? Sì, ho avuto modo di parlarci”.