tmw Volpato dalla Roma al Sassuolo, ci siamo: tutto pronto per firma e fumata bianca

Ci siamo per il trasferimento di Cristian Volpato dalla Roma al Sassuolo: è il giorno della fumata bianca per il trasferimento del talento (l'altro è Filippo Missori) dai giallorossi al club emiliano. Il Sassuolo ha capito che la Roma ha necessità di vendere per 30 milioni di plusvalenze entro fine mese e per questo ha messo nel mirino due dei migliori talenti italiani del club. Per Volpato l'affare dovrebbe definirsi a 5 milioni di euro più bonus.