Toloi torna sul rosso a Freuler: "Ha cambiato la gara, ma l'Atalanta ha avuto grande carattere"

"Secondo me il rosso di Freuler non c'era e dopo è diventato tutto più difficile". Parla così Rafael Toloi dopo il ko dell'Atalanta in Champions contro il Real Madrid: "Peccato per il gol finale perché abbiamo giocato e difeso bene anche con l'uomo in meno. La squadra ha avuto grande carattere, dobbiamo essere fiduciosi per il ritorno. Possiamo pensare alla qualificazione a Madrid. Il rosso ha cambiato la gara, già il Real ha tanta qualità, la partita sarebbe stata un'altra se fossimo rimasti in 11", ha detto il difensore ai canali ufficiali del club nerazzurro.