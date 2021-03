Tomori in, Romagnoli out: così rischia anche in Nazionale? Mancini ha un solo dubbio dietro

Da un lato la prestazione di Fikayo Tomori, dall’altro la panchina di Alessio Romagnoli. I due volti della difesa del Milan, soprattutto il momento di difficoltà del capitano rossonero, di recente criticato dai tifosi per alcuni errori nelle ultime uscite. Le gerarchie di Pioli sono in discussione? Difficile, di sicuro prematuro dirlo. Ma c’è un’altra partita nella quale Romagnoli rischia di perdere terreno.

Corsa a Euro 2020. O 2021, non ci formalizziamo. Agli Europei, in buona sostanza. Romagnoli, finora, è stato un habitué delle convocazioni di Mancini. Senza il rinvio, con una lista praticamente già decisa, sarebbe stato pressoché certo del suo posto tra i 23. Ma in questo caso gli equilibri sono decisamente più fluidi e le gerarchie ancora da scrivere. Se diamo per scontato che il ct porterà quattro difensori centrali di ruolo, due soli giocatori sembrano sicuri della convocazione: Bonucci e Acerbi. Per completare il reparto, la lista dei pretendenti è lunga e non c’è solo Romagnoli.

Quanti mancini. Con Bonucci e Acerbi, ecco Chiellini: il capitano della Juve, salvi contrattempi fisici, farà parte della spedizione (ovunque essa avvenga). Mancino, come Acerbi. E, appunto, anche Romagnoli. Va aggiunto, per cronaca, anche Alessandro Bastoni, tanto più se l’Inter a fine stagione dovesse avere lo scudetto sul petto. La concorrenza è folta, ed emerge un tema tattico: nell’ottica delle coppie, avrebbe più senso convocare un altro giocatore di piede destro. La ragione principale per cui restano in piedi anche le candidature di Gianluca Mancini e, ultima non ultima, di Rafael Toloi, fresco di cittadinanza italiana. Con Bonucci-Chiellini-Acerbi non in discussione, è corsa per un posto nelle scelte del Mancio. A Romagnoli converrebbe farla da titolare.