Tonali: "Da tanto il Milan non andava così forte, siamo felici. Maignan? Lavora da mattina a sera"

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, dopo il successo contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Dazn: "Si poteva chiedere un gol nel secondo tempo per stare più tranquilli, ma la settimana resta perfetta perché tre vittorie di fila ci danno fiducia, anche nel gioco, come si è visto oggi. Anche in momenti di difficoltà usciamo con tranquillità, a testa alta. Questa vittoria ci farà bene per il futuro".

Cosa c'è ora nella tua testa?

"Sono felice. Se togliamo questi due anni era da tanto che il Milan non andava così forte e un tifoso non era così felice di venire allo stadio. Noi giocatori siamo felici per i tifosi e orgogliosi di tutto questo. La gente che viene allo stadio ci vuole bene. Sentiamo sempre i tifosi dalla nostra parte e per noi è importantissimo. Questa settimana abbiamo ricambiato".

Ti senti imprescindibile in questo momento?

"Non lo so, ogni partita cambia. Anche oggi non era facile, giocando a mezzogiorno a una temperatura diversa. Ti devi abituare in quei 20 minuti di riscaldamento a tutto questo. Io sono felice di quello che sto facendo, non dobbiamo mollare".

Hai paura di ritrovarti Maignan a farti concorrenza a centrocampo?

"Sarebbe una bella sfida vederlo ogni tanto a centrocampo. E' un bravissimo ragazzo, si impegna dalla mattina alla sera. Non lo vedi quando arrivi la mattina né quando vai via, lavora dalla mattina alla sera. Ha la testa per fare il portiere e per fare il portiere del Milan. Si è adattato presto, ha imparato l'italiano in cinque giorni. Ha avuto anche la fortuna di trovare tanti francesi a dargli una mano".