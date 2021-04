Toni su Dybala: "14-15 milioni di stipendio... Non ha mai dimostrato di essere leader della Juve"

vedi letture

Luca Toni, ex centravanti della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa la richiesta di rinnovo di Paulo Dybala, forse fuori mercato dopo le ultime vicissitudini: "È chiaro che questo sia il problema principale, però se davvero chiedesse 14-15 milioni di ingaggio in un momento del genere... Questo ragazzo ha un grande potenziale, però non ha mai dimostrato di essere leader della Juventus. Non so se questo dipenda dalla presenza di Ronaldo".