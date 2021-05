TOP 100 TMW - El Niño Maravilla anche a part-time: al sesto posto Alexis Sanchez

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Al sesto posto c'è ALEXIS SANCHEZ

Buonissimo il rendimento del cileno in questa stagione, quando chiamato in causa non è praticamente mai stato a guardare, entrando in azioni decisive per ben 14 volte ma ha steccato, per modo di dire, la partita più importante giocata dall’inizio, cioè quella contro l’Atalanta e ha sulla coscienza il ko contro la Sampdoria, anche lì schierato titolare e dove si è fatto parare un calcio di rigore. Le sue prestazioni sono comunque sempre convincenti e spesso gli sono bastati anche scampoli di partita per trovare la giocata vincente, basti pensare alle partite contro Benevento, Genoa e Torino dove ha servito 3 assist giocando complessivamente 40 minuti. È il terzo perfetto della stagione dell’Inter.

Presenze: 30

Reti: 7

Assist: 7

Minuti giocati: 1.138

I voti di TMW in campionato

Inter-Fiorentina 7.5

Benevento-Inter 7

Atalanta-Inter 6

Inter-Torino 6.5

Sassuolo-Inter 7

Inter-Bologna 6,5

Cagliari-Inter 6,5

Sampdoria-Inter 5

Udinese-Inter 6

Inter-Benevento 6.5

Fiorentina-Inter 6.5

Inter-Genoa 6.5

Parma-Inter 7

Torino-Inter 6.5

Inter-Sassuolo 6

Inter-Cagliari 5.5

Inter-Verona 6

Crotone-Inter 6.5

Inter-Sampdoria 8

Inter-Roma 6

Inter-Udinese 6.5

Media voto: 6.45