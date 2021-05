TOP 100 TMW - Kessie al top, c'è Belotti nonostante l'annata. Posizioni dalla 25 alla 21

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

25. Mattia ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.31

È la grandissima rivelazione di fine 2020. Se anche l’anno scorso aveva avuto un discreto rendimento, l’esplosione delle ultime settimane è lì da vedersi, tanto da avere attratto gli interessi di alcune top. Apre il 2021 con un gol capolavoro: stop e rovesciata nell'angolino basso a decidere la partita contro lo Spezia. In leggera flessione nelle ultime partite ma la stagione complessiva è eccellente.

24. Andrea CONSIGLI (Sassuolo) 6.31

Quella neroverde è una squadra decisamente a trazione anteriore e nonostante i 56 gol incassati in 37 partite si è distinto soprattutto per le grandi parate che hanno assicurato il risultato ai compagni. A 34 anni è ancora al top della condizione, tanto da essere il portiere della Serie A col rendimento più alto, beffando anche Donnarumma per un centesimo.

23. Andrea BELOTTI (Torino) 6.31

Media voto impressionante considerando il campionato del Torino, eppure il capitano non ha mai mollato nemmeno nei pomeriggi più bui. 13 reti segnate, un attacco che gravava sulle sue spalle. Per rendere l'idea della sua pericolosità basti vedere una statistica: è il giocatore in Serie A che ha subito a oggi più falli, gliene sono stati fischiati a favore ben 135.

22. Piotr ZIELINSKI (Napoli) 6.32

A Natale era 72esimo in classifica, lo ritroviamo scalare 50 posizioni. Il polacco è letteralmente esploso in questo 2021, meritandosi addirittura l'8 in pagella in due occasioni e in altrettante ha preso 7.5. Lo spostamento sulla trequarti lo ha decisamente aiutato, lui ha risposto con 8 reti, migliorando il record della stagione 2018-19, a cui vanno aggiunti 10 assist.

21. Franck KESSIE (Milan) 6.32

Lo chiamano "Il Presidente" perché una volta parcheggiò per sbaglio nel posto di Ivan Gazidis. Ma il soprannome rende bene l'idea della leadership che si è conquistato in questi anni al Milan. Una stagione funestata da una serie fantozziana, per non dire inquietante, di infortuni ai quali si è aggiunta la variabile impazzita del Covid. L'ivoriano sembrava essere immune da tutto: una sola partita saltata per squalifica. Giocatore imprescindibile per la sua fisicità che permette di contrastare le avanzate avversarie, ma anche per il supporto che dà davanti. 13 le reti segnate, 11 delle quali su rigore. Le ultime due decisive per l'approdo in Champions.