TOP 100 TMW - Reina e Ribery sempreverdi. Damsgaard, che talento. Posizioni dalla 90 alla 86

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 90 alla 86:

90 - PEPE REINA (Lazio) 6.10

Arriva come dodicesimo di lusso nell'anno del ritorno della Lazio in Champions League, viene lanciato nella mischia alla quinta giornata e di fatto non viene mai tolto. A 38 anni ribalta le gerarchie e consolida la sua posizione con prestazioni sempre all'altezza. Solo un'insufficienza piena ma anche un 7 meritato a Benevento, che evita un clamoroso ko.

89 - FRANCK RIBERY (Fiorentina) 6.10

La classe non ha età e il francese ne ha da vendere anche a quasi 38 anni. Prima parte di stagione tuttavia con qualche difficoltà di troppo. Si accende nella notte di gala contro la Juventus e prosegue su buoni-ottimi livelli nonostante qualche problema fisico gli abbia fatto perdere diverse partite.

88 - EMMANUEK GYASI (Spezia) 6.11

Esterno offensivo destro o sinistro, poco cambia perché il giocatore di origine ghanese offre lo stesso ottimo supporto. Negli ultimi due mesi si sta rivelando importante anche sotto il profilo realizzativo, firmando il gol della vittoria sul campo del Sassuolo e raddrizzando la partita contro il Parma che sembrava persa, con due reti.

87 - MIKKEL DAMSGAARD (Sampdoria) 6.11

Inter e Juventus ci hanno già messo gli occhi addosso, ma anche il mercato inglese si è attivato con Tottenham, Leeds, Southampton e West Ham a sondare il terreno. Ha solo 20 anni e il suo impatto con la Serie A è stato notevole, qualità e personalità. Può fare l'esterno d'attacco, il centrocampista centrale, il trequartista. Giocatore moderno e dal futuro garantito.

86 - ANTE REBIC (Milan) 6.11

Prima la lussazione del gomito, poi il Covid, poi la squalifica e in mezzo qualche problema fisico. Nonostante ciò riesce a entrare nella Top 100 grazie a una serie di buone prestazioni fornite da fine dicembre che lo hanno visto anche sbloccarsi sottoporta e anche al servizio dei compagni di squadra. In questo rush finale il croato sarà pedina fondamentale per il Milan, se vuole tornare in Champions.