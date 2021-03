TOP 100 TMW - Spazio alle rivelazioni: c'è Singo e il neo-azzurro Ricci. Posizioni dalla 60 alla 56

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 60 alla 56:

60 - WILFRIED SINGO (Torino) 6.18

Stagione pessima per il Torino che nel disastro della gestione Giampaolo ha però trovato in questo esterno ivoriano un motivo per sorridere. Ha solo 20 anni, all'età di 18 è approdato in Italia. Ha un fisico che gli permetterebbe di fare il centrale di difesa, ruolo con cui ha iniziato nelle giovanili, ma la facilità di corsa lo ha portato ad essere spostato con ottimi risultati sulla fascia. Anche col cambio di panchina e l'arrivo di Davide Nicola il numero 17 è un punto fermo, frenato soltanto dal Covid.

59 - NICOLA SANSONE (Bologna) 6.18

La risalita in classifica del Bologna è coincisa col suo ritorno in campo. Nove partite saltate per problemi fisici ma da febbraio sta conducendo la squadra verso una zona tranquilla di classifica: dà spettacolo nel derby contro il Parma, si ripete con la Lazio. È un funambolo che crea superiorità numerica, qualità non da poco nell'era degli schemi

58 - MANUEL LAZZARI (Lazio) 6.18

Un motorino sulla corsia destra che conferma quanto di buono fatto nella stagione passata. Qualche difficoltà, in verità, nel primo terzo di stagione a cui sono seguite delle ottime prove fino al punto più alto nel derby vinto per 3-0, dove è stato il migliore in campo nonostante non abbia segnato. Una squalifica e un infortunio gli hanno impedito di giocare 3 delle ultime 5 partite. Inzaghi ha bisogno di lui in questo finale di stagione.

57 - MATTEO RICCI (Spezia) 6.18

Rivelazione di questo campionato di Serie A e un rendimento tale da essersi meritato una storica convocazione in Nazionale. Per rendere l'idea della portata dell'evento basti pensare che erano 85 anni che un giocatore dello Spezia non veniva chiamato dal commissario tecnico degli azzurri. Costruisce l'azione, pressa gli avversari: è un giocatore vitale per gli equilibri degli aquilotti.

56 - FRANCESCO ACERBI (Lazio) 6.19

La Champions League e i tanti impegni ravvicinati ne hanno condizionato un po' il rendimento nella prima parte di stagione. Segue un crescendo che lo ha portato agli standard ai quali ci ha abituato nel corso degli anni. Affidabile nelle chiusure e anche nell'avvio della manovra, quest'anno gli sta solamente mancando il gol. Che magari si sta riservando per questo finale di stagione.