Torino, a gennaio nuovo assalto a Praet. Ma il possibile esonero di Rodgers può cambiare i piani

vedi letture

In vista del mercato di gennaio, scrive Tuttosport, il Torino tornerà all'assalto di Dennis Praet del Leicester. Il belga, trattato a lungo in estate dopo il mancato riscatto di giugno, continua ad essere un corpo estraneo nelle Foxes e salvo sorprese spingerà per la cessione già nella sessione invernale. Il tutto però da inserire in una situazione sportiva difficile per il Leicester, ultimo in Premier con un solo punto in 7 partite e che potrebbe cambiare allenatore a stretto giro di posta. A quel punto, l'ultima parola in merito spetterebbe all'eventuale sostituto di Brendan Rodgers.