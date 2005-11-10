Ufficiale Carpi, il rinforzo in attacco risponda al nome di Carcani. Per lui, contratto biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Carcani.

Nato a Firenze nel 2002, Carcani è un attaccante puro, dallo spiccato fiuto del gol. Nell’ultima stagione, Carcani ha realizzato – con il Tau Altopascio, nel Girone E di Serie D – 19 gol e 4 assist in 34 presenze complessive fra Serie D, Coppa Italia Serie D e Play-Off. Precedentemente – oltre a quella dei lucchesi – Tommaso ha vestito le maglie di Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Aquila Montevarchi, mettendo insieme 141 presenze con 42 gol e 14 assist totali.

Carcani ha sottoscritto un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 Giugno 2028".

Sempre ai canali ufficiali della società biancorossa, ecco poi le sue prime parole dopo la firma: "Sono molto contento di essere arrivato in una piazza importante e storica come Carpi. Quando si è presentata questa possibilità, non ci ho pensato molto prima di accettare: per me rappresenta una grandissima opportunità. Sono carico, motivato e desideroso di mettermi alla prova in una categoria in cui non ho ancora avuto modo di giocare. In questi giorni ho parlato con il Presidente e ho avuto subito la sensazione di essere arrivato in un ambiente sano e genuino. Il Mister l’ho già conosciuto da avversario due anni fa in Serie D: mi piace molto il suo stile di gioco, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e con i nuovi compagni. Il mio obiettivo è crescere giorno dopo giorno e dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".