Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Petrachi: "Prenderò due difensori e il portiere titolare. Ancora spiragli per Gill"

Torino, Petrachi: "Prenderò due difensori e il portiere titolare. Ancora spiragli per Gill" TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 13:57Serie A

Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato a Sky Sport dopo la presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore.

Cosa c'è dietro la costruzione del nuovo Torino?
"L'idea di portare gente che ha voglia e ambizioni. C'è la voglia di fare un campionato che li metta nelle condizioni di confrontarsi con una Serie A molto stimolante, vogliamo giovani che vogliano dare tutto e affiancarli da un allenatore con idee e capacità di farli migliorare. Può essere una chimica importante".

Quali sono gli obiettivi?
"L'ambizione è essere una mina vagante del campionato, ci spero e ci credo. C'è poco da parlare e tanto da fare, dobbiamo ancora prendere due difensori centrali e il portiere titolare. Voglio una squadra bella, garibaldina, che voglia fare un calcio diverso. La scelta di Abate è figlia di questa idea, mi auguro che si possa trasformare le parole in fatti".

Prossima settimana si può chiudere per un difensore?
"Abbiamo già le idee chiare, sappiamo quello che vogliamo fare. Vorremmo mantenere le primissime scelte e non accontentarci, ma per farlo bisogna aspettare anche le volontà dei calciatori. I ragazzi che abbiamo attenzionato ci chiamano tutti i giorni per conoscere la situazione. C'è un portiere che vuole venire da noi, gli hanno fatto un'altra proposta ma lui vuole venire da noi".

L'assenza di Cairo dà più responsabilità a lei?
"Il presidente oggi non c'era, ma la voglia di farci andare avanti con questo progetto è limpida. Sono convinto che mi darà la possibilità di fare investimenti".

Il portiere di cui parla è Perri del Leeds?
"I nomi non li faccio. Ci sono due o tre ragazzi che sono stati attenzionati, ma con tutto il rispetto è evidente che io non possa dire niente. Sicuramente siamo avanti nell'idea di portare un portiere forte".

Col Mondiale sono aumentati i prezzi di Gill del Paraguay?
"Assolutamente sì. Sono cambiate le dinamiche, è cambiato il presidente del San Lorenzo. Io avevo degli accordi col vecchio presidente, cambiandolo è saltato il banco e sono cambiate le cifre. Ci sono nuove persone che si occupano della cessione di questo ragazzo e tutto è diventato molto complicato. Vedremo, io non ho abbandonato del tutto la pista, voglio pensare che ci siano ancora degli spiragli per Gill".

Vlasic resta al Torino?
"La volontà c'è tutta. Prima che finisse il campionato ho parlato con lui, è una colonna portante della squadra. Poi è evidente che n una fase di calciomercato possa succedere di tutto. Magari arriva un club che offre 50 milioni per lui è chiaro che poi devi confrontarti con l'agente e col ragazzo. Ma se io dovessi pensare di mandarlo via starei male...".

Articoli correlati
Torino, Petrachi: "Parlerò con Che Adams. Simeone voleva tornare a casa, ora è ripartito... Torino, Petrachi: "Parlerò con Che Adams. Simeone voleva tornare a casa, ora è ripartito con grinta"
Torino, Petrachi: "Vogliamo essere la mina vagante della A. Gill? Avevo quasi chiuso,... Torino, Petrachi: "Vogliamo essere la mina vagante della A. Gill? Avevo quasi chiuso, poi..."
Torino, Petrachi: "D'Aversa avrebbe meritato la conferma, ma volevo un tipo di calcio... Torino, Petrachi: "D'Aversa avrebbe meritato la conferma, ma volevo un tipo di calcio diverso"
Altre notizie Serie A
Carnevali parla del Dibu, intanto c'è chi rientra in anticipo alla Continassa: le... Carnevali parla del Dibu, intanto c'è chi rientra in anticipo alla Continassa: le top news delle 18
Il Lecce si assicura il 2008 Vitale: il centrocampista sarà aggregato alla Primavera... UfficialeIl Lecce si assicura il 2008 Vitale: il centrocampista sarà aggregato alla Primavera
Fiorentina regina del mercato. Dopo Viery, Dragusin e Atta occhi ora sugli esterni... TMWFiorentina regina del mercato. Dopo Viery, Dragusin e Atta occhi ora sugli esterni
Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”... TMW RadioMussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Parma, i convocati di Cuesta per il ritiro estivo: c'è Daffara. Suzuki e Circati... Parma, i convocati di Cuesta per il ritiro estivo: c'è Daffara. Suzuki e Circati arriveranno dopo
Fiorentina, Kospo saluta dopo un anno: in Italia può diventare la chiave per un’altra... TMWFiorentina, Kospo saluta dopo un anno: in Italia può diventare la chiave per un’altra trattativa
Luvumbo lascia il Cagliari e firma con il Maiorca: la formula dell'operazione UfficialeLuvumbo lascia il Cagliari e firma con il Maiorca: la formula dell'operazione
Bologna, contatti per Andrej Vasovic del Lucerna. Cinque gol nelle ultime dieci di... TMWBologna, contatti per Andrej Vasovic del Lucerna. Cinque gol nelle ultime dieci di campionato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cento milioni (più commissioni!) per due giocatori, tutte le indicazioni di Amorim, i big in arrivo e a rischio ma... Il Milan si è scordato l'acquisto fondamentale. Chi ci mette la faccia nei momenti di crisi? Chi è la voce del club a Milanello?
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Carnevali: "Non ho incontrato Vlahovic. Mercato? Tante trattative aperte"
Immagine top news n.1 Milan, prima parte di visite terminate per Gila: ora idoneità sportiva e firma
Immagine top news n.2 Inter, visite mediche in corso per Anan Khalaili. Poi la firma del contratto: i dettagli
Immagine top news n.3 Nazionale, e se salta Maldini? Ranieri, Albertini, Bergomi: le carte nelle mani di Malagò
Immagine top news n.4 Milan, Mario Gila arrivato a La Madonnina per le visite mediche: le immagini
Immagine top news n.5 Inter, un nuovo difensore centrale anzi due. Chalobah in pole, offerto anche Alaba
Immagine top news n.6 Possibile occasione low cost (e d'esperienza) per la Juventus: proposto Matic
Immagine top news n.7 Due (tra le mille) differenze abnormi nel nuovo Milan: la prima per i tifosi è top
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli deve vendere, il Mondiale frena la Juve ma Kolo Muani l'aiuta: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il segnale ad Allegri arriva dal Mondiale: il primo grande acquisto è già in casa
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
Immagine news podcast n.4 I giorni di Paolo Maldini in azzurro: tutto dipende dal suo sì. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Immagine news Serie A n.2 Carenvali o D’Amico, quale dei due dirigenti ha il compito più ostico? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Orlando: “Paratici si sta muovendo bene, Grosso può lottare per l’Europa”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Lecce si assicura il 2008 Vitale: il centrocampista sarà aggregato alla Primavera
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina regina del mercato. Dopo Viery, Dragusin e Atta occhi ora sugli esterni
Immagine news Serie A n.3 Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Immagine news Serie A n.4 Parma, i convocati di Cuesta per il ritiro estivo: c'è Daffara. Suzuki e Circati arriveranno dopo
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Kospo saluta dopo un anno: in Italia può diventare la chiave per un’altra trattativa
Immagine news Serie A n.6 Luvumbo lascia il Cagliari e firma con il Maiorca: la formula dell'operazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Arezzo cala il colpo in attacco: contratto triennale per Cerri. Che ha salutato il Cesena
Immagine news Serie B n.2 Ascoli, Bando rinnova fino al 2029. E passa in prestito al Potenza
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, doppio innesto dalla Serie A: dal Parma arriva Marconi, dalla Fiorentina Romani
Immagine news Serie B n.4 Giugliano, ecco Marchisano per la difesa: arriva in prestito dall'Avellino
Immagine news Serie B n.5 Modena, Antonelli nuovamente vice di Galloppa, come a Firenze. Saponara collaboratore tecnico
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Tiritiello sempre più vicino al rinnovo: potrebbe firmare già nel fine settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese e Savoia tentano il colpo in mediana: piace Moses Odjer
Immagine news Serie C n.2 Pineto, rinforzo a centrocampo: dal Foggia arriva a titolo definitivo Marco Oliva
Immagine news Serie C n.3 Scafatese, rinforzo in difesa: c'è la firma del classe 2001 Mattia Novella
Immagine news Serie C n.4 Palomba torna al Forlì, nuovamente in prestito dalla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.5 Giana Erminio, colpo in attacco: arriva Alessio Quaggio. Ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Il Barletta conferma Manetta per la difesa: per il classe 1991 rinnovo biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva dallo Sporting CP Brittany Raphino. Accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Marta Zamboni arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma la classe 2007 Rosanna Ventriglia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, accordo biennale con l'attaccante francese Clarisse Le Bihan
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma la centrocampista Sofia Testa
Immagine news Calcio femminile n.6 DL Sport, avv. Di Cintio: "Il calcio femminile va sostenuto dalla base con spostamento di risorse"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 10 luglio 2016, la Francia è pronta a esplodere per l'Europeo. Ma vince il Portogallo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Romano al Cagliari
Newsticker
05:02 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari