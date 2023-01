Torino, Adopo: "Bravi a rimanere in gara. Gol? La più bella emozione della mia carriera"

vedi letture

Il centrocampista del Torino Michel Adopo ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria sul Milan agli ottavi di Coppa Italia arrivata grazie ad un suo gol nei supplementari.

Vi aspettavate un Milan rimaneggiato?

"Sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere, quindi era difficile e ancora di più in 10. Tuttavia, siamo riusciti a rimanere in gara".

Che emozione è stata segnare la rete decisiva?

"Veramente un gran gol. La più bella soddisfazione fin qui nella mia carriera".

Ti hanno già chiesto la maglia?

"Questa è per la mia famiglia".