Torino, affondo su Berisha: l'obiettivo è averlo a disposizione per il raduno

La svolta è vicina, il Toro sta accelerando e potrebbe essere l’affondo decisivo: Etrit Berisha è vicino allo sbarco sotto la Mole, il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati punteranno sull’albanese per i pali della porta granata. I contatti tra le parti si sono intensificati nel week-end, ora l’obiettivo è arrivare alla fumata bianca entro il raduno della squadra. I granata si ritroveranno il prossimo 6 luglio al Filadelfia, al primo giorno di lavori di Ivan Juric dovrebbe essere presente anche il classe 1989: il condizionale è d’obbligo, ma in via Arcivescovado hanno una settimana di tempo per concludere l’acquisto del numero 12.

Al momento, infatti, nelle idee di tecnico e dirigenza ci sarebbe quella di promuovere Vanja Milinkovic-Savic al ruolo di titolare, poi come sempre sarà il campo a dare le risposte definitive. Quello di Berisha sarà il primo acquisto della sessione estiva, un calciomercato che è partito piuttosto a rilento nonostante l’arrivo di un nuovo allenatore e della necessità di dare una netta sterzata rispetto al passato.

Sembra essere l'unica operazione davvero vicina ad un punto di svolta, per il resto la dirigenza granata continua nei suoi sondaggi ma senza riuscire per ora a chiudere operazioni. Come per Junior Messias del Crotone o per Mohamed Fares della Lazio, da via Arcivescovado ancora non sono riusciti a strappare il "sì" definitivo e restano distanze economiche. L'ultima tentazione porta al ritorno di Adem Ljajic, che sbarcherebbe per la seconda volta sotto la Mole dopo l'esperienza tra il 2016 e il 2018: ad oggi, però, appare una pista ancora tutta da percorrere.