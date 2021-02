Torino, allarme variante inglese: oggi altro giro di tamponi

Anche la gara contro la Lazio resta a rischio per il calendario del Torino di Davide Nicola. La situazione è lontana dall’essere di semplice gestione, anche perché all’atto pratico non è dato conoscere il numero esatto di elementi effettivamente positivi al Covid, sia perché la variante del virus sembra essere stata identificata in quella inglese.

Intanto, come prima disposizione, il campo del Filadelfia è stato chiuso e gli allenamenti sono stati sospesi sino a data da destinarsi. Oggi sarà il giorno di un altro giro di tamponi, per determinare quantomeno il numero dei contagiati per cercare per quanto possibile di salvaguardare la situazione di salute dei giocatori coinvolti e delle rispettive famiglie.

Una situazione complicata, al di là delle identità dei singoli su cui viene ragionevolmente mantenuto uno stretto riserbo, e che potrebbe avere conseguenze anche sull’incedere degli impegni stagionali del club granata.