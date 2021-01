Torino, altra delusione sul campo: occhi sul mercato

Continua ad essere nefasta la stagione del Torino, ed anche serate apparentemente propizie come quella di ieri, si trasformano irrimediabilmente in beffe dolorose.

Finisce la strada granata in coppa Italia, ma per i piemontesi l’estromissione dal trofeo nazionale rappresenta il minore dei mali: c’è da pensare alla classifica ed al mercato che la possa migliorare. A questo proposito la priorità è legata alla ricerca di un attaccante, con il nome di Kouame sempre sugli scudi ma non unica pista plausibile. L’idea Lammers è interessante anche se le prospettive sarebbero quelle di un semplice prestito visto che l’Atalanta ci punta eccome con prospettiva futura. La concorrenza più pressante è quella dell’Hellas Verona.

E poi c’è il discorso legato a Meitè che tiene banco in uscita: il Milan resta una soluzione percorribile ma non l’unica, il solito Hellas Verona fa da spettatore interessato e pronto ad inserirsi qualora la trattativa con il Milan non dovesse trovare spiragli positivi.