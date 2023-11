Torino, altro stop per Pellegri: entra all'80' e prima dei supplementari alza bandiera bianca

Il Torino deve fare a meno ancora una volta di Pietro Pellegri. Per l'attaccante italiano non c'è pace e Juric deve richiamarlo in panchina per l'ennesimo problema fisico della sua carriera: l'italiano era entrato al posto di Sanabria all'80' e al termine dei tempi regolamentari, finiti al sesto di recupero, ha dovuto alzare bandiera bianca. La sua faccia in panchina lascia trasparire tutta la delusione e la frustrazione per il nuovo stop.

