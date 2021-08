Torino, Amrabat resta un nome caldo per il centrocampo: decisivo il confronto con Italiano

vedi letture

Sofyan Amrabat resta un nome caldo per il Torino. A scriverlo è Tuttosport che sottolinea come per la squadra di Juric l'unica certezza a centrocampo sia ad oggi Mandragora. Amrabat invece è tornato a Firenze dopo l'operazione per pubalgia e nei prossimi giorni è atteso un suo confronto con il tecnico Italiano: da quell'incontro il Torino capirà i margini di manovra. In alternativa i granata valutano Maggiore dello Spezia.