Torino, appuntamento rimandato: Vojvoda uomo salvezza

Nonostante le polemiche che hanno fatto seguito al match tra Benevento e Cagliari, ed una classifica quasi disperata per i sanniti, il Torino non può ancora dirsi tranquillo nella corsa alla salvezza. Il pareggio subito in extremis contro l’Hellas Verona ha vanificato l’exploit del “solito” Vojvoda, divenuto ormai a tutti gli effetti l’uomo salvezza per i granata, e lascia aperte le sofferenze per gli ultimi turni di campionato. A partire dalla prossima gara contro il Milan, in un incrocio che vedrà protagonista anche l’Atalanta contro il Benevento. Un turno infrasettimanale che potrebbe chiudere i conti lasciati in sospeso, e regalare al Torino una salvezza che i ragazzi di Nicola hanno dimostrato sul campo di meritarsi.