Ufficiale Torino, arriva anche un rinforzo dalla Danimarca. Tesserato il 2006 Cornelius Olsson

Non solo un difensore dalla Svezia, il Torino ne ha preso anche uno dalla Danimarca. È ufficiale, come informa il sito della Lega Serie A, il trasferimento di Cornelius Olsson in maglia granata. Classe 2006, il centrale nel giro delle nazionali giovanili danesi lascia il Copenhagen con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Toro ha tesserato anche lo svedese Alieu Atlee Manneh per la Primavera

Il Torino ha preso un difensore dal Djugarden. Lo ufficializza la Lega Calcio, che informa che Alieu Atlee Manneh si è trasferito in maglia granata con la formula del prestito con diritto di riscatto per una stagione. Il 18enne di origine gambiane ma naturalizzato svedese, già nel giro delle Nazionali giovanili della Svezia, è un centrale di piede mancino dotato di grandi mezzi fisici (è alto quasi 190 centimetri).